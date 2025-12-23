Çok Bulutlu 5.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 23.12.2025 13:37

Kayıp öğretmenin cesedi Porsuk Çayı'nda bulundu

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, kaybolan öğretmen Tuncay Arslan'ın cesedi, Ankara'dan gelen dalgıç polislerce Porsuk Çayı'nda bulundu.

Kayıp öğretmenin cesedi Porsuk Çayı'nda bulundu

Sami Sipahi Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Arslan'ın bulunması amacıyla 7'nci gününde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda arama kurtarma ekiplerinin desteğiyle Porsuk Çayı'nda arama çalışması yapıldı.

Çalışma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı 6 kişilik dalgıç ekibi su altında tarama gerçekleştirdi.

Kayıp öğretmenin cesedi Porsuk Çayı'nda bulundu

Dalgıç ekibince Gündoğdu Mahallesi mevkisinde yapılan çalışmada, Tuncay Arslan'ın cansız bedeni Porsuk Çayı yüzeyinde bulundu.

Arslan'ın cenazesi, arama kurtarma ekiplerinin desteğiyle sudan çıkartılarak otopsi için morga götürüldü.

Gökmeydan Mahallesi Dede Efendi Caddesi'ndeki evinden 16 Aralık'ta çıktıktan sonra haber alınamayan Tuncay Arslan için yakınları kayıp ihbarında bulunmuş, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince kayıp öğretmenin bulunması amacıyla geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.

ETİKETLER
AFAD
Sıradaki Haber
Türkiye'de sonbahar yağışları azaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:58
Dünyanın ilk 10 keşfi arasında Türkiye'den bir yer listeye girdi
13:44
Türkiye'nin ham çelik üretimi arttı
13:46
Mekke'de Türk kafilesine otobüs çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
13:39
Alman ordusunun Noel eğlencesinde çalınan milli marşın ilk kıtası, istifa getirdi
13:38
Eşi denemek için gönderilen isimsiz çiçek kusur sayıldı
13:34
Filistin Tıbbi Yardım Derneği: İlaç eksikliği Gazze'de kronik hastalığı olanları tehdit ediyor
Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
FOTO FOKUS
Kapıkule'de korkutan kaza: Gümrük memuru iki araç arasında sıkıştı
Kapıkule'de korkutan kaza: Gümrük memuru iki araç arasında sıkıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ