Çok Bulutlu 5.1ºC Ankara
Türkiye
AA 23.12.2025 11:34

Turistik Doğu Ekspresi'nde ilk durak "Erzincan" oldu

Tarihi Ankara Garı'ndan bu sezonun ilk seferine başlayarak Kars'a doğru yola çıkan Turistik Doğu Ekspresi, yaklaşık 18 saatlik yolculuğun ardından ulaştığı Erzincan'da törenle karşılandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) Turistik Doğu Ekspresi, 2025-2026 dönemi ilk seferi kapsamında Kars'a gitmek üzere tarihi Ankara Garı'ndan dün yola çıktı.

Sabahın ilk ışıklarıyla Erzincan Tren Garı'na ulaşan yolcuları, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve beraberindeki kamu kurum müdürleri karşıladı.

Yolculara eşlik eden Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2019'dan itibaren yaklaşık 80 bin vatandaşa hizmet ettiğini söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Doğu Ekspresi 2 ay daha raylarda olacak

Diğer seferlerden farklı olarak çeşitli üniversitelerden 42 öğrenci ile seyahat ettiklerini belirten Boyraz, şöyle konuştu:

"Şu anda ilk durağımız olan dünyanın en güzel, en nadide, en müstesna şehirlerinden biri olan Erzincan'dayız. Burada 3 saatlik bir duruştan sonra da inşallah birlikte Kars'a gideceğiz. Turizmin sadece deniz ve kumdan ibaret olmadığını, özellikle tarih ve doğayı da içine alan bir destinasyonla bugün Turistik Doğu Ekspresi ile birlikteyiz. Anadolu'nun değişik yerlerinden, derelerinden, tepelerinden, kıyılarından, ovalarından, bir nehrin yanından kıvrılarak giden Doğu Ekspresi, inşallah 2 ay boyunca devam edecek. Dünyadaki en iyi 4 rotadan biri olarak belirlenen Turistik Doğu Ekspresi'ndeki bütün vatandaşlarımıza keyifli, eğlenceli bol muhabbetli yolculuklar diliyorum."

Vali Aydoğdu ise yolcuları kısa bir süre de olsa misafir etmekten dolayı memnun olduğunu anlattı.

Konuşmaların ardından yolculara kentin yöresel lezzetleri ikram edildi.

ETİKETLER
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Kars Erzincan Turistik Doğu Ekspresi
