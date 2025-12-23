Çok Bulutlu 5.1ºC Ankara
İHA 23.12.2025 10:27

Yöresel çarşıda 850 kilo tarihi geçmiş sucuk imha edildi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir iş yerine gerçekleştirilen denetimde son kullanma tarihi geçmiş 850 kilogram sucuk ele geçirilerek imha edildi.

Yöresel çarşıda 850 kilo tarihi geçmiş sucuk imha edildi

Onikişubat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yöresel çarşı olarak kurulan bir pazarda gerçekleştirilen denetimlerde, sucuk satışı gerçekleştiren firma kapsamlı incelemeye alındı.

Ürünlere ait etiket bilgilerinin mevzuata uygun olmadığı, izlenebilirliğin sağlanamadığı ve işletmenin gerekli yasal şartları taşımadığı belirlendi. Tezgahta da 850 kilogram son kullanma tarihi geçmiş sucuk ele geçirildi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

İncelemeler sonucunda diğer ürünlerin insan sağlığı açısından risk oluşturduğu değerlendirilerek satıştan men edildi. İlgili iş yeri hakkında gerekli idari ve yasal işlemler uygulanırken, ele geçirilen ürünler zabıta ve gıda kontrol görevlileri gözetiminde imha edildi.

Kahramanmaraş
