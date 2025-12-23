Kapıkule'de korkutan kaza: Gümrük memuru iki araç arasında sıkıştı

Sınır kapısında görev yapan gümrük muhafaza memuru Y.A'ya, gümrük işlemleri için beklerken henüz belirlenemeyen nedenle hareket eden yabancı plakalı araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle iki araç arasında sıkışan memur yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Y.A. ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise polis merkezine götürüldü.

Sürücünün, ifadesinde yanlışlıkla fren yerine gaza bastığını söylediği öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde gümrük işlemleri için bekleyen bir otomobilin aniden hareket ederek memura çarpması ve iki araç arasında sıkışan memurun yaralanması yer alıyor.