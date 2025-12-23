İzmir'de iki ilçede 24 saat su kesintisi

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan açıklamada, Yeni Foça, Kozbeyli ve Gerenköy bölgelerini besleyen eski içme suyu ana isale hattının iptal edilip, 16 kilometrelik yeni ana isale hattının devreye alınacağı bildirildi.

Çalışma nedeniyle Foça ilçesinde Fatih, Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, Kozbeyli, Koca Mehmetler, Yeniköy, Ilpınar, Hacıveli, Gerenköy Kemal Atatürk mahalleri ile Aliağa ilçesinde Çakmaklı Mahallesi'nde 24 saatlik zorunlu su kesintisi yapılacağı kaydedildi.