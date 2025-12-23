Çok Bulutlu 5.1ºC Ankara
AA 23.12.2025 10:51

Hacı adayları vize işlemlerini 'Saudi Visa Bio' uygulaması üzerinden yapabilecek

2026 haccı için kesin kayıtlarını yapan hacı adayları, vize işlemlerini "Saudi Visa Bio" mobil uygulaması üzerinden yapabilecek.

Hacı adayları vize işlemlerini 'Saudi Visa Bio' uygulaması üzerinden yapabilecek

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sayfasından yapılan videolu açıklamada, hacı adaylarının vize işlemleri için uygulama üzerinden aktif mail adresini girerek aktivasyon işlemlerini tamamlamaları istendi.

Adayların daha sonra pasaport resmi, yüz ve parmak izlerini içeren biyometrik verilerini sisteme yüklemeleri gerekiyor.

Paylaşılan videoda, uygulama üzerinden hac vizesi işlemlerinin nasıl yapılacağı ayrıntılı bir şekilde gösteriliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve seyahat acenteleri aracılığıyla hacca gidecek adayların, hac vizesi başvuru sürecinde yer alan "Vize Alınan Büyükelçilik" bölümünde mutlaka "Turkey Ankara " seçimini yapmaları gerekiyor.

Saudi Visa Bio uygulaması ile ilgili il ve ilçe müftülükleri ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "0850 260 13 13" numaralı iletişim merkezinden detaylı bilgi alınabiliyor.

Hac Umre Diyanet İşleri Başkanlığı
