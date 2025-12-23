Çok Bulutlu 5.1ºC Ankara
AA 23.12.2025 13:41

Türkiye'nin ham çelik üretimi arttı

Küresel ham çelik üretimi, kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 azalarak 140,1 milyon tona gerilerken, Türkiye'nin üretimi yüzde 10 artarak 3,3 milyon tona yükseldi.

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), kasım ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi kasımda, 2024’ün aynı ayına kıyasla yüzde 4,6 azalarak 140,1 milyon tona geriledi.

Geçen ay dünyanın en büyük çelik üreticisi konumundaki Çin'in üretimi, yüzde 10,9 azalarak 69,9 milyon tona düştü. Japonya'nın üretimi yüzde 1,6 azalarak 6,8 milyon tona inerken ABD'nin üretimi yüzde 8,5 yükselişle 6,8 milyon tona çıktı.

Almanya'nın üretimi yüzde 2,6 düşüşle 2,8 milyon tona düşerken Güney Kore’nin üretimi yüzde 4,8 azalarak 5 milyon tona indi.

Kasımda Türkiye'nin ham çelik üretimi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 3,3 milyon tona yükseldi.

Söz konusu dönemde Brezilya'da yüzde 0,7 artarak 2,8 milyon tona çıkan çelik üretiminin, İran'da yüzde 9,2 artarak 3,4 milyon tona çıktığı tahmin edildi.

Öte yandan, bu yılın ocak-kasım döneminde küresel ham çelik üretimi, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 2 azalarak 1 milyar 662 milyon tona geriledi. Aynı dönemde, Çin’in üretiminin yüzde 4 azalarak 891,7 milyon tona gerilemesi dikkati çekti.

Çin Ticaret Bakanlığı, 12 Aralık’ta çelik ihracatını düzenlemek için 2026'dan itibaren lisans sistemi uygulamasının planlandığını duyurmuştu.

Pekin’in bu hamlesi, yurt dışında özellikle Avrupa’da, Çin’den gelen ucuz çeliğe ve bu ülkede hakim olan kapasite fazlasına yönelik eleştirilere yanıt olarak değerlendirilmişti.

Bu arada, Türkiye’nin üretimi bu yılın ocak-kasım döneminde yıllık yüzde 2 artarak 34,6 milyon tona yükseldi.

