Ekonomi
AA 23.12.2025 13:03

Köprü ve otoyol ücretlerinde artış oranı belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) işlettiği köprü ve otoyollarda ücretlerin yeni yılda yeniden değerleme oranında (yüzde 25,49) artırılmasının planlandığını bildirdi.

Köprü ve otoyol ücretlerinde artış oranı belli oldu
[Fotograf: AA]

Bakan Uraloğlu, katıldığı bir televizyon programında, yeni yılda köprü ve otoyollardan geçiş için alınacak ücretlere ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'deki otoyolların yaklaşık yarısının KGM tarafından işletildiğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"KGM'nin işlettiği otoyollardan geçiş için alınacak ücreti artırmadaki yaklaşımımız yeniden değerleme oranı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'mız yeniden değerleme oranını yayınladı, artışı o oranda yapmayı öngörüyoruz. Diğer yap-işlet-devret modeliyle yapılan otoyollarda ise sözleşmedeki durumumuza bakacağız. Çünkü onlar doğrudan yabancı para birimleriyle ilişkilendirildiği için ona bakacağız. Bazen yüzde 10 düzenleme yapabiliriz. Yeniden değerleme oranı yine elimizde olacak. Bir de enflasyon geçen seneden bugüne ne oldu, ona bakarız. Ayrıca mutlaka enflasyonun ulaşımı etkileyen miktarı ne kadardır, bunları dikkate alarak bir düzenleme yaparız."

Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin 27 Kasım 2025 tarihli sayısında yayımlanmıştı. Bu kapsamda yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 25,49 olarak belirlenmiş ve 2026 yılı itibarıyla vergi, harç ve cezaların yeniden değerleme oranı doğrultusunda artacağı belirtilmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Cevdet Yılmaz: Türkiye ilk defa yüksek gelirli ülkeler ligine geçecek
