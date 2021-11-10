Van Gölü'nde meydana gelen çekilmeler sonucu ortaya çıkan atıkların toplanması için çalışma başlatıldı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler, göl kıyısında suların çekildiği bölgede yaklaşık 40 ton çöp toplayarak geri dönüşüme kazandırdı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, bu tarz çalışmalarında insanlarda farkındalık oluşturmayı hedeflediğini söyledi.

“Doğamızı yok ediyoruz”

Asıl temizliğin kirletmemek olduğunu söyleyen Aydın, “Bizler atıklarımızı denize, sahile atarak sadece birtakım kirlenmelere sebep olmuyor, doğamızı da yok ediyoruz. Bu atıkların çoğu doğaya karışıyor, yok olması uzun seneler alarak canlılarımıza da zarar veriyor. Gelin hep birlikte doğayı, denizi havayı kirletmeden temiz bir çevrede yaşayalım. Van'ımız kirlenmesin, gölümüz mavi kalsın” dedi.