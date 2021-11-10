Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 17:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emine Erdoğan'dan 10 Kasım paylaşımı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 83. yılında saygı ve rahmetle yad ettiğini bildirdi.
Emine Erdoğan, Twitter hesabından "10 Kasım" etiketiyle yaptığı paylaşımda şunları kaydetti;
"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 83. yılında saygı ve rahmetle yad ediyorum."
Etiketler: Emine Erdoğan 10 Kasım
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