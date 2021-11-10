Dün akşam saatlerinde Bartın'ın Karasu köyünde meydana gelen olayda Ercan Özkavlak, eski kız arkadaşı Azize Gülmez ile telefonda tartıştı. Azize'nin çalıştığı depoya giden Ercan Özkavlak, onunla konuşmak istedi.

Yaşanan tartışma sırasında tabancasını ateşleyen Özkavlak, Gülmez’e doğru 2 el, kendisine engel olmak isteyen depo çalışanı Emrullah Yıldız’a ise 3 el ateş etti.



Azize Gülmez göğsüne isabet eden kurşunlarla, Emrullah Yıldız ise bacağına, sırtına ve başına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Gülmez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yıldız ise hala yoğun bakımda.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Azize Gülmez, köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Katil zanlısı Ercan Özkavlak, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.