Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 19:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ın yüksek kesimleri beyaza büründü
[Fotoğraf: AA]
Kars'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde yağmur yerini kar yağışına bıraktı.
Kars'ta öğleden sonra başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Yağışla Kars-Iğdır kara yolundaki 2286 rakımlı Hanlar Geçidi mevkisi beyaza büründü.
Bölgede bulunan ve kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı köylüler, dışarıda otlatılan hayvanlarını ahırlara götürdü.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kontrol amacıyla yollarda hazır bekledi.
Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Etiketler: Kar Yağışı Hava Durumu Kars
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