Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 09:06Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Samuray kılıçla saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Ataşehir'de Göktürk B.'nin samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladığı Başak Cengiz, hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir sitede gerçekleşti.
Göktürk B., aynı sitede ikamet eden Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı.
Saldırı sonrası, ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı kadın, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz kadın, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Zanlının akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi
Cinayet zanlısı Göktürk B. ise Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen zanlı, Ataşehir Örnek Polis Merkezi'ne getirildi. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: İstanbul Kadına Şiddet
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