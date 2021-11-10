Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 08:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör örgütü DEAŞ şüphelisi sahte pasaportla yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Sahte pasaport kullanarak Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan ve terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu suçlamasıyla aranan yabancı uyruklu şüpheli, İstanbul Havalimanı’nda yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda 7 Kasım'da yürütülen çalışmalarda, sahte pasaportla yurda girmeye çalışan Irak uyruklu H.S.R.G.'ye, pasaport kontrolü sırasında şüphelenilmesi üzerine parmak izi incelemesi yaptı.
Şüphelinin gerçek isminin Ş.H.S.R.R. olduğu, DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla arandığı, 2018 yılında Hakkari'den yurda kaçak giriş yaptıktan sonra faaliyetlerde bulunduğu Adana'da yakalandığı ve Irak'a sınır dışı edildiği tespit edildi.
Şüpheli hakkındaki soruşturma sürüyor.
Etiketler: İstanbul Havalimanı Terör Örgütü Terörle Mücadele DEAŞ
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