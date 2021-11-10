İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda 7 Kasım'da yürütülen çalışmalarda, sahte pasaportla yurda girmeye çalışan Irak uyruklu H.S.R.G.'ye, pasaport kontrolü sırasında şüphelenilmesi üzerine parmak izi incelemesi yaptı.

Şüphelinin gerçek isminin Ş.H.S.R.R. olduğu, DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla arandığı, 2018 yılında Hakkari'den yurda kaçak giriş yaptıktan sonra faaliyetlerde bulunduğu Adana'da yakalandığı ve Irak'a sınır dışı edildiği tespit edildi.

Şüpheli hakkındaki soruşturma sürüyor.