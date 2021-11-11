Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 14:31Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Tekirdağ'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli, hakkında yakalama kararı verdi.
Karar sonrası örgütün değişik kademe ve görevlerinde faaliyet gösterdiği belirtilen İ.G., V.Y., S.A., B.K., H.G., M.K., O.Ç., R.T. ve Y.Y., İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki soruşturmaları sürüyor.
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