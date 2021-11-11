Manisa’nın Salihli ilçesindeki Bölge Trafik Denetleme İstasyonu ekipleri tarafından E96 kara yolu üzerinde yapılan denetimde, başta kırmızı ışık ihlali olmak üzere emniyet kemeri takmayan, hız sınırını aşan ve cep telefonu ile konuşan kişiler drone ile tespit edilerek ceza yazıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Önce tespit ettiler, sonra cezai işlem uyguladılar

Durasıllı Mahallesi mevkiinde gerçekleştirilen ve drone ile havadan yapılan denetimde, kurullara uymayan sürücülere, 200 metre ileride yapılan çevirmede durdurularak cezai işlem uygulandı.

[Fotoğraf: İHA]

Amaçlarının meydana gelen kazaları en aza indirmek olduğunu belirten Bölge Trafik Amiri Nedim Uslu, "Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması için sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun araç kullanmaya yöneltmek, trafik kazaları sonucunda meydana gelen ölümleri ve ağır yaralanmaları önlemek, trafik denetimlerini etkin, sürekli ve yoğun şekilde yürüterek trafik güvenliğini artırmak amacıyla drone destekli denetimlerimiz devam edecek" dedi.