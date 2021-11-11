Son 5 gündür etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, Sinop Limanı'nda bekleyişlerini sürdürüyor.

Bunun sonucunda tezgâhlarda başta hamsi olmak üzere diğer balık çeşitlerinin oldukça azaldığını dile getiren balıkçı İsmail Değer, "Ayancık tarafından bir balıkçı teknesi zor şartlarda da olsa denize açılıp yaklaşık 300 kasa hamsi tuttu. Tutulan hamsiyi tezgahlarda kilosu 20 liradan satışa sunduk. Daha önce hamsinin kilosunu 10 liradan satıyorduk. Umarım hava şartları düzeldiğinde balıkçılarımız yeniden denizde balık tutmaya devam eder, hem balıkçının hem de alıcının yüzü güler" dedi.