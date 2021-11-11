Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, dün itibarıyla il genelinde muhtelif köylerden Bartın Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi acil servisine bulantı, kusma ve ishal şikayetleri ile 7-12 yaş arası toplam 417 çocuğun müracaat ettiği belirtildi.

Bu hastaların acil serviste ayaktan takip ve tedavilerinin yapıldığı, 400 çocuğun reçete ile taburcu edildiğine işaret edilen açıklamada, "Halen 17'sinin gözlem ve tedavisine acil serviste devam edilmektedir. Çocuk servisinde bu nedenle yatan hastamız bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Yemek numunesinin sonuçları 10 gün içerisinde çıkacak

Bu şikayetlerin tıbbi olarak çoğunlukla amip tanısıyla örtüştüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tanının muhtemel sebepleri ve yaş grupları birlikte değerlendirildiğinde içilen su veya suyla hazırlanan veya suyla yıkanan yiyecekler olabileceği düşünülmektedir. Alınan su numunelerinin sonuçları 48 saat, yemek numunesinin sonuçları ise 10 gün içerisinde çıkacaktır. Valiliğimiz tarafından konunun her yönüyle ortaya konulabilmesi için araştırma başlatılmış, aynı zamanda Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da adli soruşturmanın başlatıldığı öğrenilmiştir."