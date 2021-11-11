Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, hayvanseverler tarafından yapılan CİMER başvurusu üzerine Ankara'nın Etimesgut ilçesinde veteriner hekim N.B.O.'ya ait köpek eğitim merkezine baskın düzenledi.

Ruhsatı olduğu belirlenen köpek eğitim merkezinde farklı ırklardan 4'ü yavru 17 köpeğin bulunduğu belirlendi. Yapılan baskın sonucu hayvanların derme çatma kafeslerde, uygunsuz koşullarda beslendiği tespit edildi.

Hayvanlar tedavilerinin ardından sahiplendirilecek

El koyulan köpekler, Sincan Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Evi'ne teslim edildi.

Veteriner hekim N.B.O.'ya ise 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında toplam 34 bin TL ceza kesildi. Öte yandan köpeklerin, tedavilerinin ardından sahiplendirileceği öğrenildi.