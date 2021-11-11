Manavgat ilçesi Burmahan Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopter ve 10 arazözle müdahale ediliyor. Çok sayıda orman işçisi ise karadan yangını kontrol almaya çalışıyor.