Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 14:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da orman yangını: Müdahale sürüyor
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Manavgat ilçesi Burmahan Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopter ve 10 arazözle müdahale ediliyor. Çok sayıda orman işçisi ise karadan yangını kontrol almaya çalışıyor.
Etiketler: Antalya Orman Yangını Yangın
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