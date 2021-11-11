Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 15:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Oğlunun yaktığı evden kaçtı, kalp krizi geçirip öldü
[Fotoğraf: DHA]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde oğlunun ateşe verdiği evden kaçıp komşusuna sığınan 65 yaşındaki Fatma Taşatan, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde Nizip ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde yaşandı.
İddiaya göre, madde bağımlısı Fatih Taşatan, annesi Fatma Taşatan ile tartıştı. Çıkan kavga sonrası Fatih Taşatan evi ateşe verdi, annesi son anda kaçarak komşusuna sığındı.
Yaşadıklarına kalbi dayanmadı
Olay sonrasında fenalaşan Fatma Taşatan, yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Fatma Taşatan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kalp krizi sonucu öldüğü tespit edilen Taşatan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Olay sonrası kaçan Fatih Taşatan'ı yakalama çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Kalp Sağlığı Yangın
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