Ankara'nın Altındağ ilçesinde birlikte yaşadığı taksi şoförü Yaşar Can Ünal'dan hamile olan, 1 çocuk annesi K.Ç., geçen hafta doğum sancısı başlayınca 112'yi aradı.

Sağlık ekipleri, K.Ç.'ye ilk müdahaleyi yaparken, evde bulunan 3 yaşındaki kızının vücudunda morluk ve yara izleri olduğunu fark etti.

Kadınla birlikte çocuğu da hastaneye götüren ekipler, durumu polise bildirdi. Doğumdan sonra ifadesine başvurulan K.Ç., birlikte yaşadığı Ünal'ın, ayrıldığı eşinden olan kızını darbettiğini ve vücudunda sigara söndürdüğünü ileri sürdü.

Gözaltına alınan Ünal, emniyetteki ifadesinde, çocuğun kendisinin değil zaman zaman küçük kızın birlikte kaldığı anneanne ve teyzesi tarafından darbedildiğini iddia etti.

Ünal, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anne, savcılıkta ifadesini değiştirdi

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Yaşar Can Ünal, emniyetteki ifadesini tekrarladı.

Anne K.Ç. ise emniyetteki ifadesinin tersine Ünal'ın, çocuğa zarar vermediğini, çocuğunun nasıl yaralandığını bilmediğini öne sürdü.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Yaşar Can Ünal, 'kendini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten yaralama' ve 'eziyet' suçlarından nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı.

Öte yandan hastanede tedaviye alınan 3 yaşındaki çocuğun vücudundaki yanık yaralarının ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.