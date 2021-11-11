60 yaşındaki Ercan Fındık yönetimindeki araç, Kütahya-Eskişehir kara yolunun su tahliye kanalına devrilerek yaklaşık 80 metre sürüklendikten sonra beton menfeze çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan 49 yaşındaki Meryem Fındık, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde sürücünün kızı aradı

Olay yerinde, sürücünün kızı tarafından aranan cep telefonuna cevap veren jandarma görevlisi, babası ile annesinin kazada yaralandığını ve hastanede olduklarını söyledi.

Araçtan çıkarılan sürücünün cenazesi aynı hastanenin morguna götürüldü.

Konfeksiyon işiyle uğraşan sürücü ile eşinin kazayı, Eskişehir’den Uşak’a giderken yaptıkları öğrenildi.