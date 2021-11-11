Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 16:03Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Arnavutköy’de trafik kurallarına uymayanlara ceza yağdı
[Fotoğraf: İHA]
Arnavutköy’de ilçe genelinde kurulan uygulama noktaları ile geniş kapsamlı trafik denetlemesi yapıldı.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde trafik ekipleri tarafından ilçenin farklı noktalarında trafik uygulama noktaları kuruldu. Kurulan uygulama noktalarına giren hafriyat kamyonları ve araçların evrakları sorgulandı.
Eksiklikleri bulunan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı. Emniyet kemeri takmayan sürücüler de cezadan kurtulamadı.
Sürücülere ceza yağdı
Yapılan uygulamalar kapsamında emniyet kemeri takmadan uygulama noktasına giren veya daha sonradan emniyet kemeri taktığı tespit edilen araç sürücülerine de ceza yazıldı.
Gün boyu devam eden denetimler ilçenin farklı noktalarında uygulanmaya devam edecek.
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