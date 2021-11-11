Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığında görevli 3 kadın otobüs şoföründen biri olan Songül Varlı, tüm kadınlara hem bu mesleği hem de iş hayatına atılmalarını tavsiye ederek, "Her mesleğin zorluğu var ama engel tanımamamız gerekiyor. Her meslek erkeğe mahsus değil" dedi.

Mesleğiyle toplumda yer edindiğini dile getiren Varlı, hem anne olmanın hem de çalışmanın mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Göreve başladığı ilk dönemde zorlandığını anlatan Varlı, şöyle konuştu:

"Eve git, bulaşık yıka' diyenler oldu. Zamanla piştik, geliştik. Otobüsü erkek kullanacak diye bir kural varmış gibi davranıyorlardı. Ama hepsinin üstesinden çok güzel bir şekilde gelebildik. Kadın için hiçbir meslek zor değil."