Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 17:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesine Şili'den destek
[Fotoğraf: AA]
Şili'nin Ankara Büyükelçisi Rodrigo E. Arcos ve eşi Margarita Suarez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı ziyaret etti.
Ziyaret, Devlet Konukevi'nde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Şili'nin Ankara Büyükelçisi Rodrigo E. Arcos ve eşi Margarita Suarez'i ağırladı.
Görüşmede, Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan, kütüphanesi olmayan okullara kütüphane kazandırılması, halihazırdaki kütüphanelerin içeriklerinin zenginleştirilmesi amaçlanan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi ele alındı.
Etiketler: Emine Erdoğan Kütüphane Şili
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