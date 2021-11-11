Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bir kez daha sığınmacılara yönelik sözleriyle gündeme geldi.

"Yabancıların Bolu'da evlenip Bolu'ya yerleşmelerini çoluk çocuk sahibi olmalarını istemiyoruz. Ülkelerine dönmelerini istiyoruz" diyerek, Belediye meclisine verdiği teklifi böyle savundu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yabancı uyrukluların nikah ücretlerine 100 kat zam yapılmasını istedi.

Özcan, "Taraflardan ikisinin de ilk nikahıysa fiyat tarifesindeki düşük rakam uygulanacak. Taraflardan birinin yada ikisinin yabancı uyruklu olması halinde ise nikah ücreti 100 bin lira olacak” dedi.

"Sığınmacıların evlenip bolu'ya yerleşmesini istemiyoruz"

Tanju Özcan, belediye meclisine sunacağı teklifin sebebini de şöyle açıkladı:

"İki tane yabancı uyruklu Bolu’da evlenmesin diye, Bolu’ya yerleşmesin diye, Bolu’da çoluk çocuk sahibi olmasın diye, iki Suriyeli, iki Iraklı Bolu’da evlenmesin diye işte biz bu düzenlemeyi getiriyoruz."

Bolu Belediye Başkanı Özcan, geçtiğimiz aylarda da yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam uygulanacağını duyurmuştu.

Özcan, göreve geldikten sonra mültecilere ayni ve nakdi yardımda bulunulmaması için de talimat vermişti.