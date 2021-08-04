Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yabancıların faydalandığı belediye hizmetlerine zam yapılacağını açıklamıştı.

Kararın ardından gelen tepkileri değerlendiren Özcan, Belediye Meclis toplantısında yaptığı konuşmada sığınmacılara seslenerek, ''Ben sizi Bolu'ya davet etmedim. Devlet de sizi Bolu'ya zorla göndermedi. Kendi iradenizle Bolu'ya geldiniz. Nasıl Bodrum'da pahalı beache gidip 1 liralık suyu 10 liraya içmek bir tercihse, Bolu'da kalmak da bir tercihtir. Kalırsanız bu tür uygulamaların muhatabı olursunuz" dedi.

Belediye Meclisi'nde CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilen önerge, komisyona gönderildi.