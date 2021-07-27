CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yabancılar ile ilgili görüşlerinin kendisini bağladığını belirtti.

Torun, şöyle devam etti:

"Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’ın yabancılar ile ilgili görüşleri kendisini bağlamaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin tutumu, Genel Merkezimiz ile temas kurduğunda kendisine iletilmiştir. Su gibi temel bir yaşam hakkının bırakınız engellenmesi, bu konunun tartışmaya açılması dahi, parti politikalarımız ile taban tabana zıttır. Bolu Belediyesi’nin değerli Meclis Üyelerinin de aksi bir karar almayacağına inanıyoruz."

Torun, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde iktidara geldiğimizde, ülkemizin gerçek beka sorunu olan sığınmacı sorununu, kimseyi mağdur etmeden çözecek; Suriyeli misafirlerimizi güven içinde ülkelerine uğurlayacağız." dedi.

Bu süre zarfında partilerinin kırmızı çizgisinin, hangi ırktan ve inançtan olursa olsun, hiçbir insanın ayrımcılığa maruz kalmaması, mağdur edilmemesi olduğunu ifade eden Torun, CHP'nin tek bir insanın dahi temel yaşam hakkından mahrum bırakılmasını kabul etmeyeceğini kaydetti.

Tanju Özcan'ın açıklamaları

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, açıklamalarında şu ifadelere yer vermişti:

"Yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. 'İş yeri ruhsatı vermiyorum' diyorsun gitmiyorlar. Biz yeni önlemler almaya karar verdik. Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz olan, su fiyatlarına, katı atık ücretleri başta olmak üzere bazı ücretlerde 10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşıyla yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak."