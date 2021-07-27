Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 13.02'de ve 16,1 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Karaburun'a uzaklığı 35,84 kilometre olarak ölçüldü.