Haber Giriş: 27 Temmuz 2021 Salı 13:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ege'de 4,2'lik deprem
Ege Denizi'nde İzmir Karaburun açıklarında saat 13.02'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 13.02'de ve 16,1 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Karaburun'a uzaklığı 35,84 kilometre olarak ölçüldü.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 27, 2021
Büyüklük : 4.2 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 35.84 km. Karaburun (Izmir)
Tarih-Saat : 27.07.2021, 13:02:54 TSİ
Enlem : 38.9170 N
Boylam : 26.1120 E
Derinlik : 16.10 km
Detay : https://t.co/tEq5bDrhux@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: Deprem Ege Denizi
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