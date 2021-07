Vakalar tırmanışa geçti. Son 24 saatte16 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı.

Uzmanlar, yatan hastaların yüzde 97’sinin ya tek doz aşı olan ya da hiç olmayanlardan oluştuğunu söylüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 1 milyon 367 bin 872 doz aşı uygulandığını açıkladı.

Hiç aşı olmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407'ye indi

Bakan Koca 26 Temmuz aşılama tablosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre, dün yaklaşık 245 bin kişiye ilk doz aşısı yapıldı. İkinci doz aşı uygulananların sayısı 910 binden fazla oldu. Üçüncü doz aşı yaptıranların sayısı ise 213 bine yakın.

Bu rakamlarla dün toplamda 1 milyon 367 bin 872 doz aşı uygulanmış oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca böylece ilk doz aşısını yaptırmayanların sayısının 22 milyon 344 bin 407’ye indiğini açıkladı.

“Yatan hastaların çoğu aşısını yaptırmamış olanlar”

Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, salgının aşısılar arasında yayıldığını ve hastanelerde yatan ağır vakaların aşısız olduklarının altını çiziyor:

“Şu an gidişat aşısızların pandemisine doğru gidiyor. Onların yarattığı bu virüs yükü, aşı olanları da maalesef riske atıyor. Her şeyden önemlisi önümüz sonbahar. Vedalaştığımız ve şu an için geri kazandığımız her şeyi bir daha kaybetme ihtimalini konuşuyoruz. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nde 139 yatanımız var. Ve yatanlarımızın büyük çoğunluğu aşısızlar. Yatan hastalarımızın yüzde 70’ini bu grup oluşturuyor. İkinci grupta daha aşılarını tamamlamamış olanlar. Yani ilk doz aşıyı olmuş, erken cesaret kazanmış ve kendini korumamış grup. Bu hasta gruplarının içinde sadece 4 kişi bütün aşılarını tamamlamış ve ona rağmen hasta olmuş."

-Yeni hastaların ne kadarı aşısız?

-Aşısızların pandemisi mi geliyor?



Koronavirüsle mücadelede aşılamanın önemini Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, @trthaber’de değerlendirdi. pic.twitter.com/sn8pSuR3uB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 27, 2021

"Aşı, pozitif olsanız bile ağır hasta olmanızı engelliyor”

Prof. Yiyit, yatan hastalar arasında sadece 4 kişinin her iki dozunu yapmış olmasına rağmen virüse yakalandığını belirtiyor ve ekliyor:

“Aşıda biz yüzde 90 oranında hastalıktan korunmayı vadediyoruz yani virüsün bulaşmasını değil. Şu an virüsün PCR pozitif çıkmasını engelleyecek bir gücü yok. Yani siz virüsü alabilirsiniz ama sizin hasta olmanızı engellemeyi vadediyor. ‘2 doz aşısını oldu ama PCR’ı pozitif çıktı’ söylemine aldanmayın. Yapılmış çalışmalar ölüm oranlarını düşürme ve hasta olmayı engelleme üzerine. Siz çift doz aşılı olsanız ve maske mesafeye dikkat etmezseniz pozitif çıkabilirsiniz Aşı size ağır hasta olmanızı engelliyor. Şu an yapılan çalışmalar bulaşı da engelliyor yüzde 40 oranında. Hastalıktan yüzde 90, bulaştan yüzde 40 koruyor. Ama toplumun yüzde 90’ı aşı olursa o zaman bulaşı da çok yüksek oranlarda engelleyecek."

“Hızlı dağılmasının nedeni Delta varyantı”

Vakaların çoğunluğunun Delta varyantı olduğuna dikkati çeken Yiyit, böyle giderse Delta’nın hakim varyant olacağını söylüyor:

“Bu aşı olmamakta ısrar edenlerin ne kadar büyük bir tehlikeye yürüdüğünün canlı bir ispatı. Ülkemizdeki vaka dağılımına bakarsanız aşı oranı düşük olan illerimizde ciddi bir vaka artışı var. Ve vakaların büyük çoğunluğunu Delta varyantı oluşturuyor. Böyle giderse hakim virüsümüz olacak ki zaten hızlı bulaşıyor. Şu anki rakamların bu kadar hızlı yükselmesinin altında yatan gerekçe de bu. Dünyada aşılamayı iyi yapmış ülkelerde, aşı olmamışlar arasında yayılıyor. Onlarda çok az ölüm var ve ölümlerin yüzde 99’u aşısızlar arasından çıkıyor. Aslında bir önceki dalgalardan daha iyi bir dalga çünkü elimizde bir teminat var ve bunu kullanma şansımız var.”

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, salgınla mücadelede aşı, maske ve mesafenin de önemine dikkati çekerek, hızla yukarıya doğru tırmanmaya başlayan verilerin sonbahar ayının biraz zor geçeceğini gösterdiğini belirtiyor.