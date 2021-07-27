Haber Giriş: 27 Temmuz 2021 Salı 11:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu
Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün Mardin'de teslim olan teröristin bu yıl ocak ayında terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
İkna çalışmaları sonucu bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 109'a yükseldi.
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