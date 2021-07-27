Haber Giriş: 27 Temmuz 2021 Salı 10:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit asker için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi için başsağlığı diledi.
Oktay, mesajını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Paylaşımda, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde hain terör örgütünce gerçekleştirilen saldırı sonucunda şehit düşen kahraman askerimiz Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'ye Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve metanet diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde hain terör örgütünce gerçekleştirilen saldırı sonucunda şehit düşen kahraman askerimiz Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi’ye Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve metanet diliyorum. Aziz Milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/1APQ0dAiTB— Fuat Oktay (@fuatoktay) July 27, 2021
Etiketler: Fuat Oktay Şehit
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