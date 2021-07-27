Zağulba Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık yarım saat sürdü.

Görüşmede, Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan Meclis başkanlarının Bakü’de düzenlenen ilk üçlü toplantısının önemi vurgulandı.

Üç ülke arasında iş birliğinin Avrasya’da istikrar için yeni çerçeve oluşturduğu belirtildi. Görüşmede, ilişkilerin geldiği yüksek seviye dolayısıyla memnuniyet dile getirildi.

Meclis başkanları Bakü'de buluştu

Şentop ile birlikte Azerbaycan'a giden parlamento heyeti de kabulde hazır bulundu.

Heyet daha sonra Azerbaycan ve Pakistan Meclis başkanları ile beraber Haydar Aliyev’in mezarının da bulunduğu Fahri Hıyaban’a gitti.

Haydar Aliyev’in kabrine karanfil bıraktıktan sonra şehitler hıyabanı ve Bakü Türk Şehitliği’ne ziyaret gerçekleşti.

Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi'ne de hitap edecek.