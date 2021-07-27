Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında koronavirüs tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende Çelebi'nin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Irak’ın kuzeyindeki üs bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Halil Çelebi için Hakkari Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda tören düzenleniyor. https://t.co/3XKlmW4ufK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 27, 2021

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınan Çelebi'nin naaşı, helikoptere konuldu.

[Fotoğraf: AA]

Şehidin cenazesi memleketine uğurlandı

Şehidin cenazesi, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'ndan memleketi Kırıkkale'ye uğurlandı.

Törene, Vali ve Belediye Başkanvekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Metin Kahraman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Hakkari Üniversitesi Rektör Vekili Yusuf Ersalı, Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, polis ve askerler katıldı.

[Fotoğraf: AA]