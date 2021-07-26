İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrası yürütülen temizlik çalışmalarını yakından takip etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-14 operasyonları kapsamında Hakkari'de 2 teröristin güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiğini anımsatarak, güvenlik güçlerinin hem şehirlerin huzuru ve sükuneti için çalıştığını hem de gerektiğinde bu tür afet durumlarında erinmeden vatandaşın yanında olduklarını vurguladı.

Bunu öyle kolay kolay kimsenin yapamayacağını dile getiren Soylu, "Ancak bizim kahraman jandarmamız, kahraman Mehmetçiğimiz yapar. Allah sizlerden razı olsun. Minnettarız ve müteşekkiriz. Eğer işlerimiz kolay gidiyorsa milletimizin dualarıyladır. Burada büyük dua aldınız" dedi.

"Allah sizden razı olsun"

Soylu, herkesin yardımlar için jandarmaya çok teşekkür ettiğini, minnettar olduğunu dile getirerek, "Zaten jandarmamızın, komandomuzun, Mehmetçiğimizin milletimizin gönlünde ve zihninde yeri başkadır. Burada da en ön safta olabilmeyi hem hak ettiniz hem de başardınız. Allah sizden razı olsun, tekrar çok teşekkür ediyoruz, Allah sizi muhafaza etsin" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Soylu, daha sonra Arhavi Sanayi Sitesi'nde selde iş yerleri hasar gören esnafın sorunlarını dinledi, hasar oluşan çay fabrikasını ziyaret etti.

İlçe merkezindeki esnafın sorunlarını da dinleyen Soylu, tüm ekiplerin fedakarca çalıştığını belirterek her zaman vatandaşın yanında olduklarını kaydetti.