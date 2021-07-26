Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’un bir gazeteye verdiği mülakatta Türkiye’ye ilişkin ifadeleri hakkındaki soruya cevap verdi:

"Türkiye Afganistan’a komşu bir ülke değildir"

"Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurz’un bir gazeteye verdiği mülakatta, Afgan mülteciler için Türkiye’yi “daha doğru yer olarak” işaret eden ifadelerini hayretle karşıladık. Herşeyden önce, Türkiye, Şansölye Kurz’un ifade ettiği gibi Afganistan’a komşu bir ülke değildir."

"Türkiye yeni bir göç dalgasını üstlenmeyecektir"

"Bütün dünyayı etkileyen ve herkesin ortak meselesi olan düzensiz göç sorununu çözmek için ortak çabayı ve işbirliğini vurgulamak yerine, “göçmenler buraya gelmesin, başka yere gitsin” şeklindeki tutum hem bencilce, hem de kimseye faydası olmayan bir yaklaşımdır. Türkiye, bölgeden kaynaklanan kitlesel bir göç krizinin sonuçlarına katlanmayacak ve yeni bir göç dalgasını da üstlenmeyecektir. Bu tutumumuzu her vesileyle ve her düzeyde muhataplarımıza iletiyor, Türkiye’nin Avrupa Birliği'nin sınır muhafızı veya sığınmacı kampı olmayacağını vurguluyoruz."

"Avusturya Afgan sığınmacılara da uluslararası koruma sağlamak zorundadır"

"Diğer AB ülkeleri gibi Avusturya da Mültecilerin Statüsü Hakkında 1951 BM Sözleşmesi’ne taraftır. Avusturya uluslararası yükümlülüklerine ve AB kurallarına uygun olarak Afgan sığınmacılara da uluslararası koruma sağlamak zorundadır. Türkiye, üçüncü ülkelerin uluslararası yükümlülüklerini hiçbir durumda devralmayacaktır."

"Çözümü Türkiye’de aramak yerine Afganistan ve komşu ülkelerle doğrudan görüşülmeli"

"Kitlesel göç krizinden endişe duyan Avrupa ülkelerinin, çözümü Türkiye’de aramak yerine, Afganistan ve komşu ülkelerle doğrudan görüşülmesi, düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele ve düzenli göçmenlerin bulundukları topluma entegrasyonu konularına kafa yormaları daha yararlı olacaktır."