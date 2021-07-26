Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 18:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Karaismailoğlu: Osmangazi Köprüsü yüzde 161'lik Garanti Karşılama Oranı ile rekor kırdı
[Fotoğraf: AA]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Osmangazi Köprüsü'nde 24 Temmuz'da 64 bin 406 Günlük Eşdeğer Araç sayısı ve yüzde 161'lik Garanti Karşılama Oranı ile rekora imza atıldığını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından, Osmangazi Köprüsü'nden yapılan araç geçişlerine ilişkin paylaşımda bulundu.
Söz konusu köprüden geçiş garantisinin 40 bin eşdeğer araç olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Osmangazi Köprüsü'nde 24 Temmuz tarihinde; 64 bin 406 Günlük Eşdeğer Araç sayısı ve yüzde 161'lik Garanti Karşılama Oranı ile rekora imza atıldı" dedi.
Geçiş garantisi 40.000 eşdeğer araç olan #OsmangaziKöprüsü’nde 24 Temmuz tarihinde;— Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) July 26, 2021
64.406 Günlük Eşdeğer Araç sayısı ve
%161'lik Garanti Karşılama Oranı ile rekora imza atıldı!#YolMedeniyettir pic.twitter.com/VPzf8lm5iH
Son Haberler
- 19:19
- 19:18
- 18:23
- 18:15
- 17:59
Sıradaki Haber
Bakan Yanık: Sel felaketinden etkilenen Artvin'e 5 milyon lira kaynak aktarıyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz