Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 17:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Yanık: Sel felaketinden etkilenen Artvin'e 5 milyon lira kaynak aktarıyoruz
[Fotoğraf: AA]
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Temel ihtiyaçların karşılanması için Artvin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza 5 milyon lira kaynak aktarıyoruz" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Artvin'deki sel felaketinin ilk anından itibaren ekiplerin sahada olduğunu vurguladı.
Hükümetin ihtiyaç anında vatandaşların yanında olmaya devam ettiğini belirten Yanık, "Temel ihtiyaçların karşılanması için Artvin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza 5 milyon lira kaynak aktarıyoruz" dedi.
Artvin'deki sel felaketinin ilk anından itibaren ekiplerimiz sahada. Hükümetimiz ihtiyaç anında vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor.— Derya Yanık (@deryayanikashb) July 26, 2021
Temel ihtiyaçların karşılanması için Artvin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza 5.000.000 TL kaynak aktarıyoruz. pic.twitter.com/Rn4r0VK0tb
Etiketler: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Derya Yanık
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