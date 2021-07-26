Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan değerlendirmelere göre, hava sıcaklıkları yarından itibaren batı ve güney kıyılarında artmaya başlayacak.

Sıcaklıkların hafta boyunca Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

İstanbul 32-34

Edirne 36-39

Çanakkale 35-39

Bursa 34-37

Balıkesir 34-38

İzmir 37-40

Manisa 38-42

Aydın 41-44

Muğla 38-41

Antalya 39-41

Adana 37-40

Güneş çarpması uyarısı

Hafta boyunca batı ve güney kıyılarda etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Güneş çarpması nedir?

Güneş çarpması, aşırı sıcak sonucu beden ısısını ayarlayan mekanizmanın bozulmasına bağlı meydana gelen ciddi bir rahatsızlık. Hemen müdahale edilse bile ölümcül olabiliyor ya da kalıcı zararlar verebiliyor. Aşırı sıcaklığın yanında nem oranının da yüksek olması (%70’in üzeri), güneş çarpmasında etkili bir rol oynuyor. Güneş çarpması özellikle yaşlı ve çocuklar için daha tehlikeli.

Güneş ışınları, ultraviyole, görünür ve enfraruj ışınlarından oluşur. Ultraviyole ışınları insan sağlığı açısından en etkili ışın. Türkiye'de genellikle yaz ayları ve gündüz 11.00-15.00 saatleri arası güneş çarpması açısından en riskli zamanlardır. Güneş çarpması en sık sıcak ve nemli deniz sahillerinde görülüyor.

Belirtileri neler?

Uzun süre güneş altında kalan birinde görülecek güneş çarpması belirtileri şu şekilde: "Hastanın ateşi 39-41 dereceye kadar çıkabilir. Davranış, anlama ve algılama bozuklukları oluşur. Kalp atışları düzensizdir. Şiddetli baş ağrısı, bulantı ve kusma yapabilir."

Güneş çarpmasından nasıl korunmalı?

Güneş çarpmasından korunmak için, sıcak ve ultraviyole ışınları için uyarı veren bölgelerde mümkün olduğunca güneşten kaçınmak, zorunlu olmadıkça öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması gerekiyor.

Aşırı sıcaklarda gölgede bulunmak, ağır işler ve spor yapmamak da önem arz ediyor.

İnce, açık renkli bol elbiseler giymek, şemsiye veya geniş kenarlı şapka kullanılması gerekiyor. Ayrıca güneş çarpmasından korunmak için, imkanlar ölçüsünde sık duş alınması, ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınılması ve bol bol sıvı tüketilmesi gerekiyor