TBMM Başkanı Şentop'u, Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Milli Meclisi başkanvekilleri Ali Hüseynli ve Adil Aliyev ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı karşıladı.

Şentop ile aynı uçakla Pakistan Milli Meclis Başkanı Asad Kaiser, TBMM İdare Amiri, AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Türkiye-Pakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ali Şahin, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Mihrimah Belma Satır, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin ve TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu da Azerbaycan'a geldi.

Bakü'de yapılacak Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Parlamento Başkanları Birinci Toplantısı'na katılacak ve bazı temaslarda bulunacak Şentop, perşembe günü Şuşa ve Fuzuli şehirlerini ziyaret ettikten sonra yurda dönecek.