Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 13:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşat Memmedov oldu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Reşat Memmedov'u Ankara Büyükelçisi olarak görevlendirdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan kararnameye göre, daha önce Nur Sultan Büyükelçisi olarak görev yapan Memmedov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi oldu.
Aliyev, bir diğer kararname ile 2017'de Ankara Büyükelçisi atadığı Hazar İbrahim'i merkeze aldı.
Etiketler: Azerbaycan İlham Aliyev
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