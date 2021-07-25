Haber Giriş: 25 Temmuz 2021 Pazar 17:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ermenistan askerleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Kelbecer istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Bakanlık açıklamasında, Kelbecer ilinin Zeylik köyü istikametinde bulunan mevzilerin, yerel saatle 15.30 sularında, Basargeçer ilinin Yukarı Şorca köyündeki Ermenistan mevzilerinden keskin nişancı ve makineli tüfeklerle belirli aralıklarla ateş altına alındığı bildirildi.
Açıklamada, Azerbaycan askerlerinden ölen veya yaralanan olmadığı, karşı tarafın misilleme ateşiyle susturulduğu kaydedildi.
Ermenistan ateşkesi yine ihlal etti. Azerbaycan’ın Kelbecer’deki birliklerine keskin nişancılar ateş açtı. Ermenistan’ın açtığı ateşe Azerbaycan birlikleri karşılık verdi. Bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri Fatih Avanos aktardı.https://t.co/iExI77Xhpw pic.twitter.com/Qe0IJEdkJc— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 25, 2021
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan
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