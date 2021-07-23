Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in imzaladığı kararnameye göre, Korgeneral Veliyev, Savunma Bakanı Birinci Yardımcısı ve Personel Daire Başkanlığı görevinden azledildi. Aynı kararnameyle Veliyev, bir süredir boş olan Genelkurmay Başkanlığı görevine getirildi.

Bakü'de 9 Şubat 1961'de doğan Veliyev, 1982'de Bakü Yüksek Askeri Komutanlık Okulundan dereceyle mezun oldu.

Bağımsız Azerbaycan ordusunda görev

Sovyet ordusunda 1982-1990 yıllarında çeşitli görevlerde bulunan Veliyev, Sovyetler Birliğinin dağılmasının ardından bağımsız Azerbaycan ordusunda görevini sürdürdü.

Karabağ savaşına katılan Veliyev, çeşitli askeri birlikler ve savunma bakanlığında kariyerini devam ettirdi.

Aliyev'den Veliyev'e "Zafer" nişanı

Veliyev, 2014'te Savunma Bakan Yardımcısı ve bakanlığın Personel Daire Başkanı olarak atandı, 2019'da Savunma Bakanı Birinci Yardımcısı oldu.

İkinci Karabağ savaşında da görev alan Veliyev, Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından "Zafer" nişanı ve "Cebrayıl'ın kurtuluşu" ile "Ağdam'ın kurtuluşu" madalyalarıyla ödüllendirildi.