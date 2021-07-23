Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 16.00 sıralarında iki ülke sınırında Ermenistan ordusunun Basargeçer ilindeki mevzilerinden, Azerbaycan ordusunun Kelbecer ilindeki mevzilerine ateş açıldı.

Ermenistan mevzilerinden keskin nişancı silahıyla açılan ateş sonucu Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu.

Saldırıya Azerbaycan ordusu karşılık verdi.

"Provokasyonun tüm sorumluluğu Ermenistan'a ait"

Bakanlık, şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulundu.

Ermenistan'ın bu tür provokasyonlarla iki ülke sınırındaki durumu gerginleştirmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, yaşanan provokasyonun tüm sorumluluğunun Ermenistan'a ait olduğu ifade edildi.