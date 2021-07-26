Kaçan kurbanlığı yakalamaya çalışırken kaybolan ve cansız bedeni arama çalışmalarının 3'üncü gününde bir dere kenarında bulunan 19 yaşındaki tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölümüne ilişkin ilk rapor ortaya çıktı.

Ankara Adli Tıp Kurumunda yapılan ilk incelemede Eker'in vücudunda çok sayıda iğne izi ve şişlikler olduğu belirlendi. Ön otopsi raporunda şişliklerin arı sokması sonucu olduğu tespit edildi.

Akıllara Eker'in arı sokması nedeniyle ölüp ölmediği sorusu geldi.

Yapılan ilk incelemede genç tıp öğrencisinin vücudunda darp ya da yara izine rastlanmadığı da belirlendi.

Eker'in vücudundan alınan numuneler İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kesin ölüm nedeni yapılan incelemelerin ardından ortaya çıkacak.

Emniyet ekiplerinin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.