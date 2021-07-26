Doğu Karadeniz 2 hafta arayla 2 sel felaketi yaşadı. 6 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 3 kişi için arama çalışmaları sürerken, bölge için bir sel uyarısı daha geldi.

Toprak suya doydu

Bu kez tehlike daha büyük çünkü üst üste yaşanan iki sağanak toprağı suya doyurdu.

Ordu'dan Artvin'e kadar Doğu Karadeniz'in tamamı bir kez daha sel tehdidi altında.

Vatandaşlar önlem aldı

Meteorolojinin yapmış olduğu uyarı öncesinde kamu kurumları seferber oldu. Vatandaşlar ise kendi çözümlerini üretiyor. Arhavi ilçesinde apartman sakinleri otoparklarını korumak için kum çuvallarıyla set oluşturdu

"Sele karşı önlem aldım"

Sele karşı önlem alan vatandaşlardan biri, "Bu akşam herhangi bir su gelir diye tedbir aldım. Otoparkımız geçen yağmurda ağzına kadar doldu. Bu sefer bu yağmuru almak istemiyorum. Otoparkın içinden 8 bin metreküp su çektirdim. Bir daha onu yaşamak istemiyorum" dedi.

"Vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor"

Toprağın suya doyduğunu belirten Meteoroloji 11. Bölge Müdürü Zerrin Demirörs, "Yağışlar düşük olmasına karşın her miktarın akışa geçecek olmasından dolayı vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor" dedi.

Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu sel bölgesinde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel bölgesinde incelemelerde bulundu. Sel tehlikesine karşı uyarılarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Bu gece ve yarın meteorolojinin yoğun yağış uyarılarına karşı tedbir almış durumdayız" dedi.

Dere yatakları temizleniyor



Yeni yağış öncesi suyun akabilmesi için en önemli tedbirlerden biri de dere yataklarının temizlenmesi. Bu yüzden dere yataklarında temizleme çalışması yapılıyor.

Su altında kalan dükkanlarını ve evlerini temizleyen vatandaş, yeni yağış uyarısı ile bir kez daha tedirgin oldu. Şimdiden ne tedbir alabiliriz diye düşünmeye başladılar.