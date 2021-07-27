Haber Giriş: 27 Temmuz 2021 Salı 09:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Dönmez, Meksikalı mevkidaşıyla görüştü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Meksika Enerji Bakanı Norma Rocio Nahle Garcia ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Enerji alanında iş birliği konuları görüşüldü.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki ülke arasında enerji alanında iş birliği ve enerjinin küresel boyuttaki geleceği ele alındı.
Meksikalı Bakan Nahle Garcia da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türk mevkidaşına teşekkür ederek, "Sektör hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Ülkelerimiz büyük bir dostluk ve iş birliği geleneğine sahiptir" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Fatih Dönmez Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
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