Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşıda 26 Temmuz" başlığıyla yayınladığı mesajında, toplam 1 milyon 367 bin 872 doz aşı uygulandığını duyurdu.

Koca, paylaşımında, "İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 244.868. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 910.136. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 212.868. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22.344.407’ye indi" ifadelerini kullandı.

AŞIDA 26 TEMMUZ: Toplam 1 milyon 367 bin 872 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 244.868. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 910.136. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 212.868. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22.344.407’e indi. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 27, 2021

Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 198 COVID-19 testi yapıldı, 16 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 5 bin 585 kişi iyileşti, 63 kişi hayatını kaybetti.

Aşılamanın en çok ve en az uygulandığı iller

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.