Savunma
TRT Haber 05.12.2025 16:24

Denizlerin koruyucusu: ASELSAN GÖKSUR

ASELSAN, suya yakın seyreden füzelere karşı etkili ASELSAN GÖKSUR’un yakın hava sisteminin dikey atış versiyonunun başarıyla test edildiğini duyurdu.

Gemilerimizin çelik kubbesi diyebileceğimiz ASELSAN GÖKSUR yakın hava sisteminin dikey atış versiyonunu da başarıyla test edildi.

ASELSAN GÖKSUR, denizlerin savunma kalkanı olarak görev yapacak. GÖKSUR, su üstü platformların, özellikle satha yakın gemi-savar ve seyir füzeleri gibi zorlu hedeflere karşı yüksek etkinlikle savunulması için tasarlandı.

GÖKSUR, deniz yüzeyine yakın seyreden gemi savar füzelere karşı etkin koruma sağlıyor. Yapay zekâ özellikleriyle geliştirilmiş İleri Atış Kontrol Sistemine sahip olan GÖKSUR, denizlerdeki kabiliyetleri bir üst seviyeye taşıyor.

Türkiye'nin Mavi Vatanı savunma kabiliyetini üst düzeye taşıyacak

GÖKSUR, 360 derece tehdit imha kabiliyeti, yeni nesil kızılötesi (IIR) arayıcı başlıklı güdümlü mermi, satha yakın uçan tehditlere karşı yüksek etkinlik, çoklu angajman kabiliyeti, yapay zeka destekli atış kontrol sistemi, modüler mimari tasarımı sayesinde farklı boyutlardaki platformlara entegrasyon kolaylığı, müstakilen ve/veya platformun savaş yönetim sistemine entegre çalışabilme kabiliyeti, veri bağı ile uplink/downlink ara safha güdüm yetenekleri ile Türkiye'nin Mavi Vatanı savunma kabiliyetini üst düzeye taşıyacak.

GÖKSUR'un modüler yapısı ile pek çok fırkateyn ve korvete uyarlanabilmesi nedeniyle yüksek ihracat potansiyeli de bulunuyor.

ASELSAN Savunma Sanayii Yerli ve Milli Teknolojiler
